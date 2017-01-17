Теракт или погодные условия? Пока идет расследование

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Родион Решетов

В российских СМИ появилась информация со ссылкой на МВД Кыргызстана, якобы самолет потерпел крушение из-за теракта.

Версия теракта исключена, заявили в пресс-службе МВД КР. Однако окончательная информация будет известна после завершения следственно-оперативной группы, работающей в зоне аварии.

"Никаких слов о теракте и тому подобном нет. Там был вопрос, найдены ли на месте взрывчатые вещества или нет. Но такого, что самолет взорвался из-за этого, не было. Сейчас на месте занимается оперативная группа МВД, а также привлечены специалисты по линии воздушного транспорта. Позднее будет дана оценка, пока исключено, что был теракт", - сказал начальник пресс-службы МВД КР Бакыт Сеитов.

По сообщению Министерства транспорта и коммуникаций, в изучении причины крушения наряду с отечественными специалистами будут задействованы эксперты из США и Турции.

Напомним, трагедия произошла вчера, 16 января, в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

Данные о жертвах разнятся. Число погибших 37 или 38 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов. Под ними еще могут быть живые люди.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines".

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.

17 января в Кыргызстане объявлен днем траура. Правительственная комиссия выяснит причины авиакатастрофы.

URL: http://www.vb.kg/353801
Теги:
авиакатастрофа, теракт, МВД
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Сюжет: Крушение самолета под Бишкеком (58 материалов)
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Комментарии
Эльдар Алмазбеков
17.01.2017, 15:48
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какой такой теракт? кому это надо! Люди! Сначала думать надо! Потом говорить!

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