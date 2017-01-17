Пограничники первыми прибыли на место крушения самолета

115  0
Аида Джумашева

Военнослужащие Государственной пограничной службы были одними из первых, кто прибыл на помощь пострадавшим в поселок Дача-СУ Сокулукского района Чуйской области после авиакатастрофы.

Как только произошло крушение самолета, буквально через 10 минут пограничники контрольно-пропускного пункта "Манас-аэропорт" прибыли на место трагедии совместно с сотрудниками службы авиационной безопасности ОАО "МАМ".

До прибытия сотрудников МЧС и других соответствующих служб пограничники оказывали всестороннее содействие местным жителям в тушении пожара, поиске погибших, помощи пострадавшим, а также в расчистке территории от обломков авиатранспорта.

В операции принимали участие также военнослужащие ГПС КР, находившиеся на отдыхе после дежурства.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

Данные о жертвах разнятся. Число погибших составляет 37 или 38 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов. Под ними еще могут быть живые люди.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines".

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.

17 января в Кыргызстане объявлен днем траура. Правительственная комиссия выяснит причины авиакатастрофы.

URL: http://www.vb.kg/353803
Теги:
авиакатастрофа, Погранслужба
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сюжет: Крушение самолета под Бишкеком (58 материалов)
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  