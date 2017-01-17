Пограничники первыми прибыли на место крушения самолета

Военнослужащие Государственной пограничной службы были одними из первых, кто прибыл на помощь пострадавшим в поселок Дача-СУ Сокулукского района Чуйской области после авиакатастрофы.

Как только произошло крушение самолета, буквально через 10 минут пограничники контрольно-пропускного пункта "Манас-аэропорт" прибыли на место трагедии совместно с сотрудниками службы авиационной безопасности ОАО "МАМ".

До прибытия сотрудников МЧС и других соответствующих служб пограничники оказывали всестороннее содействие местным жителям в тушении пожара, поиске погибших, помощи пострадавшим, а также в расчистке территории от обломков авиатранспорта.

В операции принимали участие также военнослужащие ГПС КР, находившиеся на отдыхе после дежурства.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

Данные о жертвах разнятся. Число погибших составляет 37 или 38 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов. Под ними еще могут быть живые люди.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines".

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.

17 января в Кыргызстане объявлен днем траура. Правительственная комиссия выяснит причины авиакатастрофы.