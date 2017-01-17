Жители добровольно сдают предметы, найденные на месте авиакатастрофы

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ВБ

Жители добровольно сдают сотрудникам милиции собранные предметы народного потребления, найденные на месте крушения самолета. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

В настоящее время правоохранительными органами продолжается оцепление места происшествия, обеспечивается охрана общественного порядка, проводятся необходимые следственные действия.

В ходе обеспечения общественного порядка в участке Дача-СУ четверо граждан добровольно собрали и сдали сотрудникам Сокулукского РОВД товары народного потребления, выпавшие с борта самолета Боинг 747.

В поселке Дача-СУ за порядком следят более 500 сотрудников органов внутренних дел.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

Данные о жертвах разнятся. Число погибших 37 или 38 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов. Под ними еще могут быть живые люди.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines".

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.

17 января в Кыргызстане объявлен днем траура. Правительственная комиссия выяснит причины авиакатастрофы.

URL: http://www.vb.kg/353805
Теги:
авиакатастрофа, МВД
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Сюжет: Крушение самолета под Бишкеком (58 материалов)
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