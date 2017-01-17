Российский Первый канал снял увеселительные программы в знак траура в КР

Первый канал (Россия) изменил сетку вещания в странах СНГ в знак траура по погибшим в результате авиакатастрофы в селе Дача-СУ. Об этом сообщается на сайте телеканала.

"17 января в Кыргызстане объявлен национальный день траура. "Первый канал. Всемирная сеть" меняет на этот день сетку вещания международной версии Первого канала для стран СНГ, которую смотрят в том числе в Кыргызстане", - говорится в заявлении.

Сегодня в Кыргызстане в знак траура по всей республике и на зданиях дипломатических и консульских представительств за рубежом приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

Данные о количестве погибших разнятся. Сообщают о 37 или 38 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines".

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.

17 января в Кыргызстане объявлен днем траура. Правительственная комиссия выяснит причины авиакатастрофы.