200 булок хлеба для работающих на месте катастрофы

474  0
Глеб Куренев

Бишкекская муниципальная пекарня обеспечит работающих на месте падения самолёта людей хлебом. Об этом сообщает мэрия столицы.

К ужину пекарня готова предоставить 200 буханок хлеба для сотрудников МЧС, правоохранительных органов и других служб, задействованных в работе.

Отметим, на месте катастрофы задействованы 300 спасателей МЧС, 255 сотрудников МВД, 20 единиц спецтехники МЧС, 28 единиц техники от служб Гражданской защиты.

Для спасателей организованы пункты обогрева и места для отдыха.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

URL: http://www.vb.kg/353810
Теги:
авиакатастрофа, Бишкек, мэрия
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сюжет: Крушение самолета под Бишкеком (58 материалов)
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  