200 булок хлеба для работающих на месте катастрофы

Бишкекская муниципальная пекарня обеспечит работающих на месте падения самолёта людей хлебом. Об этом сообщает мэрия столицы.

К ужину пекарня готова предоставить 200 буханок хлеба для сотрудников МЧС, правоохранительных органов и других служб, задействованных в работе.

Отметим, на месте катастрофы задействованы 300 спасателей МЧС, 255 сотрудников МВД, 20 единиц спецтехники МЧС, 28 единиц техники от служб Гражданской защиты.

Для спасателей организованы пункты обогрева и места для отдыха.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.