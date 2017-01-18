Бассейн "Дельфин": переделки. Подрядчик устраняет замечания

После ускоренного завершения реконструкции муниципального бассейна "Дельфин" многие критерии по качеству были не выполнены. Но кто будет устранять эти недочеты?

По данным столичного муниципалитета, все будет исправлять сам подрядчик, так как акт выполненных работ еще не принят.

Так, уже началась работа по приведению помещений бассейна в надлежащий вид. Установлены полки для мыломоющих принадлежностей, лейки и смесители отремонтированы и заменены на новые, дополнительно установлены вешалки в женской душевой и раздевалках, а также ведется работа по исправлению уровня наклона в душевых кабинках.

На сайте мэрии Бишкека также отмечено, что вопрос о температурном режиме воды будет решен. Отметим, по нормам температура должна составлять 25-29° С.