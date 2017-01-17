Лавров: Евросоюз не рассматривает ЕАЭС как полноценное объединение

Европейский союз не признает Евразийский экономический союз как экономическое объединение. Об этом сегодня, 17 января, во время ежегодной итоговой пресс-конференции в Москве заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам европейские политики заинтересованы в разобщенности стран ЕАЭС, а сам Союз они рассматривают как насильственную попытку России подчинить эти страны.

"Больше года назад ЕАЭС направил предложение в Брюссель об установлении контакта с Еврокомиссией, но ответа до сих пор нет. Мы исходим из того, что по разным каналам получаем информацию, что Евросоюз не рассматривает ЕАЭС как полноценное объединение и считает его идеализированным, продиктованным стремлением России захватить территорию влияния", - сказал Лавров.

Он добавил, что структуры ЕС не позволяют некоторым европейским странам наладить сотрудничество с ЕАЭС и создать с ним свободную экономическую зону.

"Обвинение о том, что Россия хочет оторвать соседние страны от европейских ценностей произносят не только отдельные журналисты, но и официальные лица. Многие европейские политики не хотят, чтобы евразийский интеграционный проект состоялся. Например, Сербия ведет переговоры с ЕАЭС о создании свободной экономической зоны, но из ЕС звучат сигналы", - добавил он.