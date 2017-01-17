Кыргызстанцы в США оплатят операцию парню, получившему сильные ожоги

Кыргызстанцы в США собрали порядка $1 тыс. и перечислят эти деньги на счет пострадавшим. Об этом сегодня, 17 января, журналистам сообщила гражданка Кыргызстана, проживающая в городе Чикаго Бермет Анварбекова.

По ее словам, услышав об авиакатастрофе, кыргызская диаспора в США сразу откликнулась на помощь.

"Конечно, никто не ожидал такой трагедии. В США ребята быстро среагировали, когда я написала им об этом. Они стали перечислять деньги. Нас тронула история мальчика, который остался сиротой. Сначала хотели ему передать деньги, потом услышали о парне, получившем 45% ожогов тела, и решили ему оплатить лечение. Узнали про штаб, пришли сюда за точной информацией. Так как продукты и вещи уже принесли другие люди, деньги переведем на общий спецсчет, открытый для помощи пострадавшим. Когда такая трагедия, конечно, надо помогать", - сказала Анварбекова.

Она добавила, что другие соотечественники в США также открыли счет для помощи кыргызстанцам. Собранные средства перечислят позже.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

Данные о количестве погибших разнятся. Сообщают о 37 или 38 челоаек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines".

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.

17 января в Кыргызстане объявлен днем траура. Правительственная комиссия выяснит причины авиакатастрофы.