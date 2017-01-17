На авиабазе "Кант" почтили память погибших минутой молчания

Военнослужащие Российской авиабазы ОДКБ "Кант" минутой молчания почтили память погибших и выразили соболезнования и чувства сопереживания всем родным и близким жертв авиакатастрофы.

На военном аэродроме приспущены флаги России, Кыргызстана, а также ОДКБ и ВВС.

В храме Александра Невского, расположенного на территории авиабазы, прошла панихида по погибшим.

Военнослужащие и члены их семей приняли решение в сборе средств и гуманитарной помощи.

Командование авиабазы выражает уверенность в том, что расследование причин авиакатастрофы будет проведено своевременно, а выводы из него позволят избежать в дальнейшем повторения подобных страшных событий.

Напомним, трагедия произошла сегодня, 16 января, в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

Данные о жертвах разнятся. Число погибших 37 или 38 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов. Под ними еще могут быть живые люди.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines".

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.

17 января в Кыргызстане объявлен днем траура. Правительственная комиссия выяснит причины авиакатастрофы.