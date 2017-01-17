Семьям погибших и пострадавшим правительство выделит по 70 тыс. сомов

Совещание правительства по вопросам оказания помощи семьям погибших и пострадавшим в результате авиакатастрофы началось с минуты молчания.

Члены Оперативного штаба по аварийно-спасательным и другим неотложным работам представили полную информацию о проделанной работе и первоочередных задачах на ближайшее время.

На данное время практически все улицы в данном дачном поселке подключены к электроснабжению. Энергетиками ведется непрерывная работа по восстановлению подачи жителям электроэнергии.

Кроме того, сегодня будет продолжена работа по доставке тел погибших на их малую родину. Как отметил министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов, при желании родственников доставка тел организуется МЧС.

Полномочный представитель правительства в Чуйской области Бактыбек Кудайбергенов сообщил, что 11 семей, пострадавшие в результате авиакатастрофы, находятся у родственников.

Глава правительства поручил Министерству труда и социального развития решить вопрос детей, оставшихся без семьи и крова, обеспечив необходимую помощь и поддержку. Кроме того, поручено в оперативном порядке сформировать список лиц, оставшихся без определенного места жительства для оказания конкретной помощи.

Напомним, трагедия произошла 16 января, в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

Данные о количестве погибших разнятся. Сообщают о 37 или 38 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов. Под ними еще могут быть живые люди.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines".

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.

17 января в Кыргызстане объявлен днем траура. Правительственная комиссия выяснит причины авиакатастрофы.