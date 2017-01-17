Бригады скорой помощи круглосуточно дежурят в селе Дача-СУ

С момента крушения самолета Сокулукский Центр семейной медицины организовал круглосуточное дежурство бригады скорой помощи.

Задействованы 3 бригады, куда привлечены кардиолог, реаниматолог и врачи ГСВ Манаса и Джаны-Жера.

Почти полностью проведен подворный обход.

При опросе населения нуждающиеся в медицинской помощи, больные с инфекционными заболеваниями не выявлены.

Бригадой экстренной медицинской помощи обслужены двое больных с диагнозом гипертонический криз и открытая рана стопы из числа местного населения.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

Данные о количестве погибших разнятся. Сообщают о 37 или 38 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов. Под ними еще могут быть живые люди.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines".

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.

17 января в Кыргызстане объявлен днем траура. Правительственная комиссия выяснит причины авиакатастрофы.