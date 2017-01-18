Ученые: Доноры крови живут дольше, чем остальные люди

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Доноры крови живут дольше, чем остальные люди. Об этом, как пишет Росбалт, заявили ученые из Дании и Швеции по итогам масштабного эксперимента, посвященного влиянию частоты сдачи крови на организм человека. В исследовании принимали участие миллионы доноров.

Ранее считалось, что у людей, которые регулярно сдают кровь в качестве доноров, возникает дефицит железа. И последствия этого дефицита возникают не сразу, а через некоторое время.

Однако теперь доказано, что доноры крови живут дольше, потому что обновление крови омолаживает организм. При этом у доноров – крепкое здоровье, передает Vista News.

URL: http://www.vb.kg/353824
Теги:
наука
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