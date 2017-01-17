Родственникам погибших в результате авиакатастрофы выдано 34 тела

Поступившие ранее в Республиканский центр судебно-медицинской экспертизы 37 тел погибших в результате авиакатастрофы на данный момент опознаны, заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Родственники погибших забрали 34 тела.

В настоящее время в морге находятся три тела погибших членов экипажа самолета. Как отмечается, тело 4-го летчика еще не доставлено в РЦСМЭ.

Министерством чрезвычайных ситуаций продолжаются поисковые работы на месте происшествия.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов. Под ними еще могут быть живые люди.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines".

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.

17 января в Кыргызстане объявлен Днем траура. Правительственная комиссия выяснит причины авиакатастрофы.