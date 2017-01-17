Энергетики обещают, что к 19.00 полностью подадут свет в с. Дача-СУ

Полностью завершены ремонтные работы разрушенной трансформаторной подстанции в поселке Дача-СУ, пострадавшего от крушения самолета Боинг 747.

По сообщению пресс-службы ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания", из-за перегруза оборудования произошла замена трансформатора, выделенного аэропортом "Манас" мощностью 400 кВА, на трансформатор мощностью 630 кВА, который оперативно предоставило ОАО "Северэлектро".

В настоящее время ведутся работы по испытанию установленной подстанции 630 кВА в холостом режиме.

Также дополнительно были проведены работы по установке 6 опор с перетяжкой 1,5 км провода.

Все работы по восстановлению подачи электроэнергии дачному посёлку планируется завершить к вечеру 19.00. Ремонтные работы в максимальном режиме были выполнены пятью оперативно-ремонтными бригадами электромонтёров Сокулукского РЭС ОАО "Северэлектро".

Кроме того будет восстановлена работа водонапорной башни, обеспечивающей питьевой водой жителей дачного посёлка.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-Су Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов. Под ними еще могут быть живые люди.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines".

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.

17 января в Кыргызстане объявлен Днем траура. Правительственная комиссия выяснит причины авиакатастрофы.