Облегчение визового режима. Кыргызстан и Иран ведут переговоры

Дипломатические консульства Кыргызстана и Исламской Республики Иран обсудили процесс облегчение визового режима между двумя странами. А также регулирование визовых вопросов в рамках трудовой деятельности автоперевозчиков.

Но прежде, чем начать диалог дипломаты почтили минутой молчания память жертв авиакатастрофы, произошедшего 16 января в поселке Дача-СУ.

Данный диалог проведен в рамках уже седьмого раунда консультаций. Стороны обменялись мнениями по механизмам дальнейшего развития двусторонних отношений в консульской сфере.

Стоит отметить что данная встреча является продолжением реализации договоренностей достигнутых по итогам переговоров на высшем уровне, которые состоялись в декабре прошлого года в городе Бишкек.