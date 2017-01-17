Облегчение визового режима. Кыргызстан и Иран ведут переговоры

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Родион Решетов

Дипломатические консульства Кыргызстана и Исламской Республики Иран обсудили процесс облегчение визового режима между двумя странами. А также регулирование визовых вопросов в рамках трудовой деятельности автоперевозчиков.

Но прежде, чем начать диалог дипломаты почтили минутой молчания память жертв авиакатастрофы, произошедшего 16 января в поселке Дача-СУ.

Данный диалог проведен в рамках уже седьмого раунда консультаций. Стороны обменялись мнениями по механизмам дальнейшего развития двусторонних отношений в консульской сфере.

Стоит отметить что данная встреча является продолжением реализации договоренностей достигнутых по итогам переговоров на высшем уровне, которые состоялись в декабре прошлого года в городе Бишкек.

URL: http://www.vb.kg/353829
Теги:
виза, грузоперевозки, Иран, МИД
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