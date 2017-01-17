В Баткене задержан мужчина, который убил свою бывшую жену

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ВБ

Задержан подозреваемый 33-летний Э.С. в убийстве своей бывшей жены. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Мама двоих детей из села Чек Баткенского района стала жертвой бывшего супруга, с которым развелась 2 года назад. Тело убитой нашли в поле, неподалёку от участка Чет-Булак Баткенского района.

Трагедия произошла 15 января. В этот день бывшие супруги встретились на центральном рынке, чтобы поговорить, как говорится, по душам. Мужчина предложил для разговора отъехать в более тихое место и там между ними произошла ссора. Тогда мужчина взял камень и несколько раз ударил ее по голове. От полученных повреждений женщина скончалась на месте. С целью сокрытия преступления бывший супруг избавился от телефона и сумки бывшей жены, выбросив их в реку.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.97 (убийство) УК КР.

Расследование продолжается.

URL: http://www.vb.kg/353832
Теги:
Баткенская область, убийство
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