В Баткене задержан мужчина, который убил свою бывшую жену

Задержан подозреваемый 33-летний Э.С. в убийстве своей бывшей жены. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Мама двоих детей из села Чек Баткенского района стала жертвой бывшего супруга, с которым развелась 2 года назад. Тело убитой нашли в поле, неподалёку от участка Чет-Булак Баткенского района.

Трагедия произошла 15 января. В этот день бывшие супруги встретились на центральном рынке, чтобы поговорить, как говорится, по душам. Мужчина предложил для разговора отъехать в более тихое место и там между ними произошла ссора. Тогда мужчина взял камень и несколько раз ударил ее по голове. От полученных повреждений женщина скончалась на месте. С целью сокрытия преступления бывший супруг избавился от телефона и сумки бывшей жены, выбросив их в реку.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.97 (убийство) УК КР.

Расследование продолжается.