Второй день после крушения Боинга 747 в десяти фотографиях

Второй день продолжается разбор завалов на месте крушения грузового самолета Боинг 747-400, выполнявшего регулярный рейс из Гонконга в Стамбул. Он планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и в 7.18 утра 16 января упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Авиалайнер упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines".

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.

17 января в Кыргызстане объявлен днем траура.