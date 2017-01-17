Вместо Э. Касенова главой Управления спортсооружениями назначен М. Рыспаев

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Гулиза Авазова

Сегодня, 17 января, глава Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта Канат Аманкулов представил коллективу нового генерального директора госпредприятия "Управление спортивными сооружениями и спортивного обеспечения". Им назначен Максат Рыспаев.

Как сообщили в госагентстве, распоряжение об увольнении старого и назначении нового директора госпредприятия подписал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

Отметим, ранее директором предприятия был Эдил Касенов, который проработал на этой должности более двух лет. В ведомстве этого предприятия находятся главные спортивные арены страны - стадион имени Долена Омурзакова (бывший "Спартак") и Дворец спорта.

Резюме Рыспаева

  1. Год рождения: 1976
  2. Место рождения: город Балыкчы (Иссык-Кульская область)
  3. Образование: 1998 г - Кыргызский Государственный университет строительства, транспорта и архитектуры, специальность: инженер-механник;
  4. 2014 г. - Чуйский университет, специальность: юриспруденция;
  5. Трудовая деятельность: 1998 г - механик Дорожно-эксплуатационного предприятия № 39 (Бишкек);
  6. 2001 г. - специалист 1 категории сектора экономики Ысык-Атинского районного финансового отдела;
  7. 2003 - 2008 г - специалист 1 категории, далее ведущий специалист, главный специалист, системный администратор ГАС "Шайлоо" в Ысык-Атинской районной государственной администрации;
  8. 2008 - 2012 г. - ответственный секретарь Ысык-Атинского районного Кенеша;
  9. 2013 г. - 1 заместитель начальника Управления городского транспорта мэрии г. Бишкек;
  10. 2013 - 2015 г. - заведующий отделом диспетчерской службы Управления городского транспорта мэрии г. Бишкек
  11. Награды:- Почетная грамота Национального агентства по делам местного самоуправления Кыргызской Республики.

URL: http://www.vb.kg/353836
Теги:
Госагентство физкультуры и спорта, спорт
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