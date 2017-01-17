Вместо Э. Касенова главой Управления спортсооружениями назначен М. Рыспаев

Сегодня, 17 января, глава Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта Канат Аманкулов представил коллективу нового генерального директора госпредприятия "Управление спортивными сооружениями и спортивного обеспечения". Им назначен Максат Рыспаев.

Как сообщили в госагентстве, распоряжение об увольнении старого и назначении нового директора госпредприятия подписал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

Отметим, ранее директором предприятия был Эдил Касенов, который проработал на этой должности более двух лет. В ведомстве этого предприятия находятся главные спортивные арены страны - стадион имени Долена Омурзакова (бывший "Спартак") и Дворец спорта.

Резюме Рыспаева