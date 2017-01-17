Грузовики, пикапы, бусы и десятки волонтеров. Точка сбора помощи "ВБ"

Несколько тонн грузов для пострадавших в авиакатастрофе Боинга 747 доставили горожане на точку собора помощи открытую в здании "Вечернего Бишкека".

Прибыли добровольцы на машинах и десятки волонтеров, чтобы доставить эту помощь тем, кто в ней сейчас нуждается.

Напомним, трагедия произошла 6 января, в 07.18. Грузовой самолет Боинг 747, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул (турецкие авиалинии), планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района. По последним данным, погибли 38 человека - это пилот, персонал борта и местные жители. Около 17 домов разрушено.

Пострадавшим везут помощь легковыми машинами, бусами и грузовиками. Несколько фирм перевозчиков предоставили пикапы. Совершенно разные люди объединились по зову сердца. Они говорят, что не могли оставаться равнодушными к той беде, которая настигла жителей поселка "Дача СУ".