Султанбекова взяла под личный контроль детей, оставшихся без родителей

Вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова взяла под личный контроль ситуацию, связанную с детьми, оставшимися без попечения родителей в результате авиакатастрофы "Боинга-747"

По предварительным данным, на сегодня без попечения родителей остались двое детей, которые нуждаются в помощи со стороны государства.

В этой связи вице-премьер-министр взяла на контроль вопросы по оказанию необходимой медицинской, в том числе психологической и реабилитационной помощи детям, пострадавшим в результате происшествия. Министерству труда и социального развития поручено оказать содействие ближайшим родственникам детей, оставшимся без родителей, в оформлении опекунства в оперативном порядке.

Чолпон Султанбекова подчеркнула, что вопросы назначения социальных пособий и полагающихся выплат детям, оставшимся без попечения родителей, будут также находиться под ее личным контролем.

Кроме того, вице-премьер-министр поручила соответствующим государственным органам в случае необходимости проработать вопрос, связанный с обеспечением качественного образования, предоставления продовольствия и других вещей первой необходимости детям, пострадавшим в результате авиакатастрофы самолета "Боинг-747".

Напомним, трагедия произошла сегодня, 16 января, в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-Суу Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов. Под ними еще могут быть живые люди.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines".

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.

17 января в Кыргызстане объявлено Днем траура. Правительственная комиссия выяснит причины авиакатастрофы.