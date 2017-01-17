На юге страны провели обыски домов членов "Хизб ут-тахрир"

53  0
ВБ

В Сузакском районе проведены санкционированные судом обыски по нескольким адресам членов экстремистской организации "Хизб ут-тахрир".

Так, в ходе оперативно-следственных мероприятий обнаружены материалы экстремистской направленности: книги, брошюры, листовки и др.

В одном из домов экстремистские материалы были спрятаны в тандыре.

Вся изъятая литература, а также компьютеры, DVD диски направлены на теологическую экспертизу.

Следственные мероприятия продолжаются.

По данным УВД Жалал-Абадской области в результате проводимых профилактических работ в прошлом году более 60 граждан в регионе добровольно отказались от идей и участия в запрещенной партии РЭО "Хизб ут-Тахрир".

URL: http://www.vb.kg/353842
Теги:
Джалал-Абадская область, Хизб ут-Тахрир
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  