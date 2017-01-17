На юге страны провели обыски домов членов "Хизб ут-тахрир"

В Сузакском районе проведены санкционированные судом обыски по нескольким адресам членов экстремистской организации "Хизб ут-тахрир".

Так, в ходе оперативно-следственных мероприятий обнаружены материалы экстремистской направленности: книги, брошюры, листовки и др.

В одном из домов экстремистские материалы были спрятаны в тандыре.

Вся изъятая литература, а также компьютеры, DVD диски направлены на теологическую экспертизу.

Следственные мероприятия продолжаются.

По данным УВД Жалал-Абадской области в результате проводимых профилактических работ в прошлом году более 60 граждан в регионе добровольно отказались от идей и участия в запрещенной партии РЭО "Хизб ут-Тахрир".