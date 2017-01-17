Первый "черный ящик" оказался фрагментом самолетной техники

Найденный вчера, 16 января, на месте авиакатастрофы самолета "Боинг-747" "черный ящик" в селе Дачи-СУ оказался фрагментом самолетной техники.

Первый бортовой самописец авиалайнера был обнаружен сегодня, 17 января, в ходе поисково-спасательных работ.

Анализом данных с "черных ящиков" займутся специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК), которые уже прибыли в Кыргызстан.

На данный момент ведутся очистительные и поисковые работы по второму самописцу на месте трагедии.

Напомним, трагедия произошла сегодня, 16 января, в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-Суу Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов. Под ними еще могут быть живые люди.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines".

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.

17 января в Кыргызстане объявлено Днем траура. Правительственная комиссия выяснит причины авиакатастрофы.