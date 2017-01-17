Задержан ещё один подозреваемый в убийстве Сабыркула Батырова

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ВБ

Задержан ещё один подозреваемый в убийстве Сабыркула Батырова, произошедшем в мае 2011 года. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН.

Сабыркул Батыров был осуждён за убийство в 2005 году депутата Баямана Эркинбаева и отбывал наказание в ИК-19. 20 мая 2011 он был найден повешенным в тренажерном зале колонии.

По факту смерти осуждённого Батырова было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия удалось доказать, что смерть была насильственная, хотя убийцы пытались замаскировать свои деяния под самоубийство.

Долгое время установить граждан, причастных к убийству, следствию не удавалось. Только в феврале 2016 года сотрудники Следственного управления ГСИН совместно с коллегами из ГУБОП МВД КР смогли вычислить непосредственных исполнителей убийства. Ими оказались члены так называемого "общака" Майрамбек Аалиев и Азамат Самсалиев.

Однако ещё одному непосредственному исполнителю убийства – Тимуру Бейшенбаеву – удавалось скрываться от следствия. В результате оперативных действий 12 января 2017 года Бейшенбаев был задержан сотрудниками ГУБОП МВД КР и доставлен в Следственное управление ГСИН. 14 января постановлением Свердловского районного суда Бишкека он водворён в СИЗО-1 сроком на два месяца.

URL: http://www.vb.kg/353845
Теги:
ГСИН, задержание, убийство
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