Десятки человек стали жертвами удара ВВС Нигерии по лагерю беженцев

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В результате удара ВВС Нигерии по лагерю беженцев в штате Борно на северо-востоке страны погибли десятки человек. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Associated Press.

По данным различных источников, жертвами бомбардировки стали от 25 до 50 человек.

"Нам еще предстоит выяснить почему это произошло, и сколько человек погибли", - заявил генерал Лаки Ирабор.

Он также добавил, что среди раненных очень много сотрудников Международного Красного Креста и гуманитарной организации "Врачи без границ".

Генерал также высказал предположение, что воздушный удар мог быть нанесен по ошибке, так как в этом районе страны в последнее время активизировались боевики террористической группировки "Боко харам".

URL: http://www.vb.kg/353846
Теги:
терроризм, Нигерия, беженцы
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