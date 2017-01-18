Алматинцы решили оказать посильную помощь пострадавшим в авиакатастрофе

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Алматинцы объявили сбор гуманитарной помощи для пострадавших при крушении самолета Boeing 747 под Бишкеком. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

Инициатором акции стало общественное объединение "Я Алмаатинец", в частности, о ней объявил его лидер Константин Авершин.

"Мы позвонили в Бишкек и там сообщили, что в первую очередь нужны теплые вещи и консервированные продукты, которые можно употреблять в полевых условиях. Большая просьба привозить новые вещи или в хорошем состоянии, чтобы не нагружать наших ребят, кто будет сортировать. Потому что, когда мы собирали вещи для пострадавших в Карагандинской области, там очень много старых вещей было. Здесь мы собираемся отправлять гумпомощь в соседнюю страну, так что просьба большая привозить новые вещи", - сообщил Авершин.

Он также отметил, что в Кыргызстане у общественного объединения есть партнеры, которые помогут доставить гуманитарный груз алматинцев до адресата.

URL: http://www.vb.kg/353847
Теги:
авиакатастрофа, гуманитарная помощь, Казахстан
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