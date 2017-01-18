МВД отслеживает негативные публикации по авиакатастрофе в соцсетях

Сотрудники милиции ежедневно проводят мониторинг и отслеживают все социальные сети на наличие негативных публикаций о крушении самолета близ аэропорта "Манас". Об этом сообщила заместитель начальника пресс-службы МВД Карима Аманкулова.

"По публикации в Facebook начата следственная работа по даче ей юридической оценки", - сказала она.

По ее словам, сотрудники милиции отслеживают соцсети и проводят мониторинг сообщений касательно авиакатастрофы под Бишкеком.

"Мониторинг касается не только этой трагедии, но и других вопросов, в том числе публикаций по экстремизму. Работа осуществляется каждый день. Просто некоторые посты становятся резонансными", - сказала Аманкулова, добавив, что о принятых мерах будет сообщено дополнительно.

Напомним, преподаватель медицинской академии Таттыгуль Дооталиева, комментируя авиакатастрофу на своей странице в "Фейсбуке", написала, что это "какой-то естественный отбор, чистка нации", указав, что погибшие приехали из южных регионов.