МВД отслеживает негативные публикации по авиакатастрофе в соцсетях

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Сотрудники милиции ежедневно проводят мониторинг и отслеживают все социальные сети на наличие негативных публикаций о крушении самолета близ аэропорта "Манас". Об этом сообщила заместитель начальника пресс-службы МВД Карима Аманкулова.

"По публикации в Facebook начата следственная работа по даче ей юридической оценки", - сказала она.

По ее словам, сотрудники милиции отслеживают соцсети и проводят мониторинг сообщений касательно авиакатастрофы под Бишкеком.

"Мониторинг касается не только этой трагедии, но и других вопросов, в том числе публикаций по экстремизму. Работа осуществляется каждый день. Просто некоторые посты становятся резонансными", - сказала Аманкулова, добавив, что о принятых мерах будет сообщено дополнительно.

Напомним, преподаватель медицинской академии Таттыгуль Дооталиева, комментируя авиакатастрофу на своей странице в "Фейсбуке", написала, что это "какой-то естественный отбор, чистка нации", указав, что погибшие приехали из южных регионов.

URL: http://www.vb.kg/353849
Теги:
авиакатастрофа, социальные сети, МВД
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Комментарии
Радик Давыдов
18.01.2017, 12:45
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мда, есть там и такие по сравнению с которыми этот "преподаватель" (слава богу уже экс-) ангелочком покажется.

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