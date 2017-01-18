Кыргызстан и Узбекистан вновь обсудили приграничные вопросы

Правительственные делегации Кыргызстана и Узбекистана договорились продолжить конструктивную работу по решению приграничных вопросов.

В Оше 17 января вице-премьер-министр КР Жениш Разаков провел рабочую встречу с делегацией РУ во главе с заместителем премьер-министра Адхамом Икрамовым.

В ходе переговоров стороны выразили мнение о необходимости скорейшего согласования позиций по оставшимся неуточненным участкам государственной границы. Также была достигнута договоренность о продолжении совместных работ по делимитации и демаркации границ.

Встреча прошла по итогам достигнутых договоренностей между главами двух государств в ходе визита президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева в Узбекистан в декабре 2017 года.

Переговоры по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы проходили в период с 15 по 17 января в городе Ош.