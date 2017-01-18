Кыргызстан и Узбекистан вновь обсудили приграничные вопросы

178  0
ВБ

Правительственные делегации Кыргызстана и Узбекистана договорились продолжить конструктивную работу по решению приграничных вопросов.

В Оше 17 января вице-премьер-министр КР Жениш Разаков провел рабочую встречу с делегацией РУ во главе с заместителем премьер-министра Адхамом Икрамовым.

В ходе переговоров стороны выразили мнение о необходимости скорейшего согласования позиций по оставшимся неуточненным участкам государственной границы. Также была достигнута договоренность о продолжении совместных работ по делимитации и демаркации границ.

Встреча прошла по итогам достигнутых договоренностей между главами двух государств в ходе визита президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева в Узбекистан в декабре 2017 года.

Переговоры по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы проходили в период с 15 по 17 января в городе Ош.

URL: http://www.vb.kg/353852
Теги:
граница, Ош, правительство, Узбекистан
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  