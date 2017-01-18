Депутат Бабанов недоволен только предупреждением аспирантки КГМА

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Гулиза Авазова

Депутат Омурбек Бабанов недоволен тем, что аспирантке КГМА, которая оставила комментарии в соцсети "Фейсбук" о погибших в крушении грузового самолета Боинг-747, сделали только замечание.

По словам парламентария, когда погибших оплакивает вся страна, она оставила недопустимые комментарии, после чего ей просто сделали замечание вместо увольнения. "Я читал в СМИ, что с ней провели беседу. Не надо было этого делать, ее нужно было уволить сразу", - сказал он.

Такое мнение он выразил сегодня, 18 января, на заседании Жогорку Кенеша, где также он добавил, что в день траура некоторые радиостанции и телевидение показывали развлекательные передачи.

"Нам соседи выражают соболезнования в связи с событиями, а у нас местные СМИ так поступают. Или у нас разные законы для некоторых СМИ?" - возмутился он.

Напомним, вчера на заседании одного из комитетов депутат Улугбек Ормонов также предлагал возбудить уголовное дело в отношении данного пользователя сети.

URL: http://www.vb.kg/353854
Теги:
авиакатастрофа, уголовная ответственность
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Комментарии
Кук
18.01.2017, 10:44

Господам депутатам лучше ратовать за возбуждение уголовных дел в отношении своих коллег причастных к нанесению материального ущерба стране, вот это пиар я понимаю. А тут решили на мелкой рыбе пропиариться

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Таалайбек Сыдыков
18.01.2017, 11:15
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Бабановтун созуно кошулам...аны жумуштан айдап жоопко тартыш керек еле,мындай элди болуп жарган акмактарга сабак болот еле!!!!

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Медет Осмоналиев
18.01.2017, 12:18
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Комментариев: 316

Уволили ее. Уволили справедливо, не спорю, но чего еще он хочет? Забивания камнями?

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Даке Маматкасым
18.01.2017, 12:51
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а я недоволен что Бабанов никак не отреагировал когда про него написали что он пожертвовал на линейный ускоритель! столько людей в него поверили, спасибо ему говорили от всего сердца, это  оказался фейк, а он мог бы поддержать и выделить хотя бы часть той суммы

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