Депутат Бабанов недоволен только предупреждением аспирантки КГМА

Депутат Омурбек Бабанов недоволен тем, что аспирантке КГМА, которая оставила комментарии в соцсети "Фейсбук" о погибших в крушении грузового самолета Боинг-747, сделали только замечание.

По словам парламентария, когда погибших оплакивает вся страна, она оставила недопустимые комментарии, после чего ей просто сделали замечание вместо увольнения. "Я читал в СМИ, что с ней провели беседу. Не надо было этого делать, ее нужно было уволить сразу", - сказал он.

Такое мнение он выразил сегодня, 18 января, на заседании Жогорку Кенеша, где также он добавил, что в день траура некоторые радиостанции и телевидение показывали развлекательные передачи.

"Нам соседи выражают соболезнования в связи с событиями, а у нас местные СМИ так поступают. Или у нас разные законы для некоторых СМИ?" - возмутился он.

Напомним, вчера на заседании одного из комитетов депутат Улугбек Ормонов также предлагал возбудить уголовное дело в отношении данного пользователя сети.