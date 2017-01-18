Кыргызский паспорт на 69 месте в рейтинге влиятельности

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Наталья Ли

По данным рейтинга Passport Index 2017, кыргызский паспорт находится на 69 месте по влиятельности, деля его с Зимбабве, Арменией, Индонезией и Китаем.

Граждане этих стран могут свободно посещать 58 стран мира. Кыргызстанцам не нужна виза для въезда на территории 24 государств, в 34 – визу можно получить по прибытии.

Казахстанский паспорт находится на 59 месте. Его обладатели могут свободно посещать 69 стран. Паспорта Узбекистана и Таджикистана делят 73 строчку. Перед гражданами этих стран открыты границы 54 государств.

Самым влиятельным паспортом признан немецкий. Граждане Германии могут посетить 157 стран без оформления визы. На второй строчке разместились Швеция и Сингапур. Третье место делят Дания, Финляндия, Франция, Испания, Швейцария, Норвегия, Великобритания и США.

Замыкает список из 199 стран Афганистан. Жители этой страны могут посетить без визы всего 23 страны, причем в двадцати из них оформить документы придется сразу по прибытии, и лишь три страны полностью освободили жителей Афганистана от визы.

URL: http://www.vb.kg/353855
Теги:
паспорт, рейтинг
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