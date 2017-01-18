В ЖК предлагают создать комиссию по продаже имущества Максима Бакиева

В парламенте хотят создать депутатскую комиссию по продаже имущества Максима Бакиева. Такое предложение внес Канат Исаев сегодня, 18 января, на заседании Жогорку Кенеша.

Он предлагает создать комиссию, которая будет расследовать случаи продажи имущества Максима Бакиева, Алексея Елисеева и Алексея Ширшова. Эта инициатива была озвучена на заседании Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту.

Он добавил, что на имущество Бакиева наложен арест, включая земельный участок площадью 1 гектар, находящийся на улице Скрябина, 45. Позже участок был продан.

"На каком основании участок выведен из ареста и передан в другие руки?" - вопросил депутат.