На Азиаде-2017 КР представит сборную по хоккею и 10 спортсменов

Определен состав сборной Кыргызстана на зимние Азиатские игры, которые пройдут с 19 по 26 февраля в Саппоро (Япония).

Как сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта, на данных играх кыргызстанцы примут участие в четырех видах спорта, в частности, биатлон, лыжи, фигурное катание и хоккей с шайбой.

Всего в состав сборной вошли 10 спортсменов по четырем видам спорта, в том числе и участник зимних Олимпийских игр Сочи-2016 Евгений Тимофеев.

В соревнованиях примет участие и команда Кыргызстана по хоккею с шайбой, в состав которой вошли 23 игрока, а в качестве тренеров поедут президент и вице-президент федерации Анвар Оморканов и Мурат Джакыпов.

Сборную откомандируют за счет средств Госагентства, из бюджета которого выделено 8 млн 737 тыс. сомов. Команду на игры возглавит заместитель директора спортивного ведомства Канатбек Арпачиев.

Сборная Кыргызстана:

по горным лыжам

Максим Гордеев Евгений Тимофеев Ольга Палюткина Дариха Мураталиева Борисов Игорь – тренер

по фигурному катанию

Лаура Исмагулова Александра Нестерова Елена Швеймер – тренер

по биатлону и беговым лыжам

Нурбек Доолатов Наталья Левданская Кундуз Абдыкадырова (биатлон + беговые лыжи) Тариэль Жаркымбаев (биатлон + беговые лыжи) Александр Левданский – тренер

по хоккею с шайбой

Эсен уулу Аман Урмат Шейшеналиев Абылмечин уулу Канат Дуулат Абышев Атай Исмаилов Салмоорбек уулу Залкар Адилет Жоокаев Жолдошбек уулу Тологон Саламат Тыналиев Таалай Суюнбаев Уран Турсунбеков Адис Качкынбеков Кызабек уулу Адилет Айбек Шакиров Артем Семилетко Олег Колодий Владимир Ничупуренко Даниил Шушенков Нуржан Ибраимов Антон Кудашев Павел Сазонов Элзар Болотбеков Ринат Мустафаев Анвар Оморканов – тренер Бакыт Иманалиев – тренер Муратбек Джакыпов – главный тренер

Отметим,в рамках зимних Азиатских игр медали будут разыгрываться по 11 видам спорта. На играх примут участие около 1500 спортсменов и официальных лиц из 30 национальных олимпийских комитетов.