На Азиаде-2017 КР представит сборную по хоккею и 10 спортсменов

Определен состав сборной Кыргызстана на зимние Азиатские игры, которые пройдут с 19 по 26 февраля в Саппоро (Япония).
Как сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта, на данных играх кыргызстанцы примут участие в четырех видах спорта, в частности, биатлон, лыжи, фигурное катание и хоккей с шайбой.
Всего в состав сборной вошли 10 спортсменов по четырем видам спорта, в том числе и участник зимних Олимпийских игр Сочи-2016 Евгений Тимофеев.
В соревнованиях примет участие и команда Кыргызстана по хоккею с шайбой, в состав которой вошли 23 игрока, а в качестве тренеров поедут президент и вице-президент федерации Анвар Оморканов и Мурат Джакыпов.
Сборную откомандируют за счет средств Госагентства, из бюджета которого выделено 8 млн 737 тыс. сомов. Команду на игры возглавит заместитель директора спортивного ведомства Канатбек Арпачиев.
Сборная Кыргызстана:
по горным лыжам
по фигурному катанию
по биатлону и беговым лыжам
по хоккею с шайбой
Отметим,в рамках зимних Азиатских игр медали будут разыгрываться по 11 видам спорта. На играх примут участие около 1500 спортсменов и официальных лиц из 30 национальных олимпийских комитетов.