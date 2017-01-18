Задержана женщина, подозреваемая в убийстве гражданского мужа

3 января в дежурную часть ОВД Тонского района Иссык-Кульской области поступило сообщение о том, что в селе Боконбаево в своем доме обнаружен труп 51-летнего И. Алика. На место преступления прибыла следственно-оперативная группа районной милиции.

При осмотре трупа на теле мужчины были обнаружены 3 колотые раны острым предметом - в области левой стороны груди, ключицы и на левой ноге. Была назначена судебно-медицинская и судебно-биологическая экспертизы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 97 ("Убийство") УК КР.

17 января в ходе операции "Авторозыск" при проведении оперативно-разыскных мероприятий в качестве подозреваемой в совершении особо тяжкого преступления была задержана гражданская супруга убитого - 46-летняя жительница села Боконбаево Ч. Роза.

По словам задержанной, между ними часто возникали ссоры на почве ревности со стороны гражданского мужа. В тот злополучный день убитый пришел домой в нетрезвом состоянии и вновь начал семейный конфликт с рукоприкладством. На момент ссоры подозреваемая кухонным ножом открывала рыбные консервы, и в пылу гнева несколько раз нанесла удары ножом своему обидчику. После, увидев, что гражданский муж не придает признаков жизни, скрылась с места преступления.

Подозреваемая была водворена в ИВС ОВД Тонского района. Ведется следствие.