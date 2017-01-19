Алексей Петросянц: Я хочу заставить Бишкек смеяться

В театре работают только романтики и поклонники театрального искусства, а в кыргызстанском театре работают еще и безнадежные идеалисты и патриоты. А как иначе назвать актеров, которые посвящают сцене свою жизнь, понимая, что некоторые горожане и не знают, где находится Кыргызский драмтеатр, и тех, кто, имея другую профессию, все равно возвращается в театр? Эту аксиому в интервью "ВБ" подтвердил директор театра антрепризы "Аз-Арт" Алексей Петросянц.

- Алексей Владимирович, расскажите с чего для вас все началось?

- Я сам очень люблю театр и вращаюсь в этих кругах с 1998 года. Тогда в кыргызстанском театре работали еще настоящие мастера и мне удалось с ними познакомиться, пообщаться.

Народный артист Кыргызстана Сергей Матвеев много лет назад переехал в Казахстан и сейчас играет на сцене Астанинского театра. Так вот, во время одной из наших встреч в феврале прошлого года у нас зародилась идея создать антрепризу в Бишкеке. А почему бы и нет, подумали мы, и начали всерьез обсуждать. После долгих обсуждений мы пришли к одному знаменателю – нужно ставить комедию, потому что ее Бишкеку не хватает. В антрепризе играют молодые актеры Русского драмтеатра.

- И что вы поставили?

- Мы ставили постановку по пьесе Павла Федорова "Аз и ферт, или Свадьба с вензелями". Это водевиль, который ставили еще в 19 веке. Но сейчас она переделена как современная комедия, в которой играют все молодые актеры Русского драмтеатра. Она более современная, с элементами современной музыки. Все это хорошо совпало с нашей реальностью.

Начали репетировать в июне, а в октябре прошла премьера. Зрители идут и много хороших отзывов. Уходя, они говорят, что получили заряд эмоций на неделю. И это лучшее, что нам хотелось бы услышать.

- Я слышала, что вам пришлось поменять место показа...

- Да, раньше мы его ставили в Кыргызском драмтеатре, но даже при том, что Кыргызский театр - это обалденное место, почему-то зритель туда совсем не идет. Может, он просто не знает, где это. Видимо, не хватает хорошей рекламы, чтобы зритель хотя бы знал, где он находится. После первого показа мы решили переехать в Русский драмтеатр. Там три раза показывали, и 27 января будет пятый показ.

- Насколько я знаю, у вас другая профессия, совсем далекая от искусства, но вы занялись антрепризой. Это коммерческий интерес?

- Абсолютно нет, это не коммерческое понятие, просто мне очень нравится это дело. Бизнес здесь ни причём, надо быть человеком театра, потому что он засасывает очень сильно. Если ты это дело любишь, то оно в любом случае тебе близко, и ты хочешь его сделать на высшем уровне. А человек, имеющий задатки бизнесмена, вряд ли сможет справиться с этим.

Я врач и имеют 26-летний стаж. Это для меня серьезная работа, а театром я занимаюсь по зову души, но это не значит, что я прихожу в театр в белом халате или на приеме своему пациенту говорю: "Вот у нас в театре..." Нет, это совершенно две разные вещи.

Мне просто хотелось показать бишкекской публике что-то новое, чего у нас еще не было, а у нас бывает мало водевилей. Поэтому и первой работой "Аз Арта" был водевиль "Безумный день, или Женитьба…". Я считаю, что в Кыргызстане должно быть больше театров, чтобы было разнообразие, и зритель мог выбирать, куда идти.

С антрепризой я работаю не один, у меня есть пиар-менеджер, ассистент режиссера и помощник. В творческие вопросы я не лезу, это прерогатива режиссера.

- Но как вам удается продвигать?

- Продвигаем антрепризу в интернете, в социальных сетях. Но если говорить начистоту, то самая хорошая реклама – это разговор зрителя после спектакля. Это самая лучшая реклама, поэтому мы стараемся, чтобы он ушел с лучшими впечатлениями.

- Что вы планируете еще поставить?

- У нас будет сказка, ее готовит режиссер Анна Шмырина, которая ставит в Русском драмтеатре детские спектакли. Думаю, в марте уже сможем его показать. Это будет мобильная сказка и мы можем ее возить по регионам, детским домам и детсадам.

Еще есть наработка с московским режиссером Артемом Терехиным. На правах директора я могу сказать только то, что нам в театре нужна трагедия, комедия, драма, а выбор пьесы уже за режиссером и я не могу вмешиваться. Но мне бы хотелось, чтобы это была комедия.