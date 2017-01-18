Дооталиеву-Рынску уволили из КГМА. ГКНБ вынес ей предостережение

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Кирилл Степанюк

Уволена автор скандального поста о катастрофе Бишкека, который оскорбил и возмутил пользователей социальных сетей, а затем и подавляющее большинство граждан Кыргызстана. Эту информацию "ВБ" подтвердили в общем отделе КГМА.

В пресс-службе академии уточнили, что преподаватель кафедры управления и экономики фармации, технологии лекарственных средств Дооталиева уволена приказом ректора на основании статьи 83 пункта 8 Трудового кодекса КР которая гласит: "Совершение работником, выполняющим воспитательные функции аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы".

За короткое время Таттыгуль Дооталиева скандально прославилась и получила прозвище кыргызстанской Божены Рынски, которая глумилась над памятью погибших в авиакатастрофе ТУ-154 над Черным морем.

Накануне депутаты парламента даже потребовали возбудить уголовное дело в отношении Дооталиевой. А пользователи социальных сетей настаивали на лишении ее гражданства за межрегиональную вражду, нетерпимость и глумление над жертвами авиакатастрофы.

Чекисты также отреагировали на данную публикацию. 17 января Дооталиеву доставили в ГКНБ.

В процессе проверки ее публикаций в социальной сети "Фейсбук" выявлены элементы призывов к возбуждению межрегиональной и межнациональной вражды.

На данный момент органами ГКНБ Дооталиевой объявлено официальное предостережение. Назначены необходимые экспертизы, проверка по данному факту будет продолжена.

URL: http://www.vb.kg/353867
Теги:
авиакатастрофа, социальные сети, Бишкек
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Комментарии
Медет Осмоналиев
18.01.2017, 12:03
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Может быть, на такой поступок со стороны другого человека можно было бы закрыть глаза и списать на элементарную невоспитанность, но она все-таки педагог, для нее это недопустимо. Тут повод говорить о профнепригодности. Будем надеяться, она сделает выводы.

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