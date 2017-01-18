Ради помощи пострадавшим в Бишкеке алматинские дети разбили свои копилки

В Алматы (Казахстан) пункт приема помощи пострадавшим в результате авиакатастрофы под Бишкеком посетили маленькие горожане Мухамед и Малика Мурзаевы, передает Today.kz. Ради благого дела дети разбили свои копилки.

Как оказалось, ребята копили деньги, чтобы купить себе игрушки, а маме - шубу.

По словам матери неравнодушных детей Баян Мубараковой, первым отозвался помочь пострадавшим ее старший сын Мухамед.

Общественный деятель Константин Авершин восхитился поступком детей и посвятил им пост в своем аккаунте в Instagram.

"Вот они! Истинные патриоты – алматинцы! Казахстанцы! Не знаю. Я большой и битый мужик, ком в горле ощутил. А потом чувство всеобъемлющей гордости! За вот таких вот сладких деток! Удачи им и здоровья! (Стилистика и орфография автора сохранены. - Прим. ред.)", - написал Авершин.

В Алматы открыли два пункта приема помощи пострадавшим в результате авиакатастрофы под Бишкеком. Один расположен в ТРЦ "Ритц Палас", второй - по адресу: улица Шагабутдинова, 125А, офис 42.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines".

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.