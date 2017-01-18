Ради помощи пострадавшим в Бишкеке алматинские дети разбили свои копилки

926  0
www

В Алматы (Казахстан) пункт приема помощи пострадавшим в результате авиакатастрофы под Бишкеком посетили маленькие горожане Мухамед и Малика Мурзаевы, передает Today.kz. Ради благого дела дети разбили свои копилки.

Как оказалось, ребята копили деньги, чтобы купить себе игрушки, а маме - шубу.

По словам матери неравнодушных детей Баян Мубараковой, первым отозвался помочь пострадавшим ее старший сын Мухамед.

Общественный деятель Константин Авершин восхитился поступком детей и посвятил им пост в своем аккаунте в Instagram.

"Вот они! Истинные патриоты – алматинцы! Казахстанцы! Не знаю. Я большой и битый мужик, ком в горле ощутил. А потом чувство всеобъемлющей гордости! За вот таких вот сладких деток! Удачи им и здоровья! (Стилистика и орфография автора сохранены. - Прим. ред.)", - написал Авершин.

В Алматы открыли два пункта приема помощи пострадавшим в результате авиакатастрофы под Бишкеком. Один расположен в ТРЦ "Ритц Палас", второй - по адресу: улица Шагабутдинова, 125А, офис 42.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines".

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.

URL: http://www.vb.kg/353868
Теги:
авиакатастрофа, благотворительность, Казахстан
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  