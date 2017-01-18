Спецслужбы должны держать руку на пульсе, отслеживая социальные сети

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ВБ

Социальные сети отслеживаются и должны отслеживаться спецслужбами для выявления деструктивных элементов и публикаций, которые наказуемы Уголовным кодексом КР. Такое мнение высказал доктор юридических наук, профессор Кайрат Осмоналиев.

По его словам, в социальных сетях существуют аккаунты, которые работают на интересы других государств и запрещенных организаций, которые проводят враждебную политику.

"Социальные сети стали одним из механизмов пропаганды, которые стали катализаторами беспорядков в некоторых странах. И отслеживать, анализировать публикации в социальных сетях - это работа специальных служб. Они должны защищать нашу безопасность от рисков и беспорядков", - сказал политолог.

Осмоналиев прокомментировал ситуацию с преподавателем КГМА, которая опубликовала оскорбительные слова в адрес пострадавших при крушении самолета Боинг 747 в районе аэропорта "Манас" в пригороде Бишкека.

"Один из пользователей обратился с заявлением, и органы должны среагировать и провести расследование. Это их работа", - сообщил Осмоналиев.

При этом политолог отмечает, что инакомыслие ни в коем случае не должно преследоваться, если оно выражено в рамках допустимых норм.

"Работа спецслужб - отделять котлеты от мух. Если кто-то занимается в социальных сетях публикациями, которые несут деструктивный характер, они должны понимать о неотвратимости ответственности", - добавил Осмоналиев.

URL: http://www.vb.kg/353870
Теги:
ГКНБ, Манас
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Комментарии
неюрист
18.01.2017, 17:29

вы как никто другой прекрасно понимаете имея образование и степень доктора юридических наук насколько это сложная работа когда за спиной любого гражданина помимо конституции стоят всевозможные международные и внутригосударственные акты..в том числе о правах и обязанностях..и прочее прочее..закон на законе..и как в такой ситуации разобраться где та граница между котлетой и мухой..и что за посты несут деструктивный характер..и вообще с чем его едят..этот деструктивный характер..тем более в глобальный век интернета..и высказывания девушки с медакадемии несет скорее нравственное и моральное разложение чем нарушение закона..она ведь специально не выступала в каких то сми со своим высказыванием а вела частную пепеписку с кем то по фейсбуку..а гкнб имея в руках такой карт-бланш о которых вы предлагаете может снова превратиться а карательный орган а не в орган сохранения и защиты государства..

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Silver Surfer
18.01.2017, 18:45
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неюрист

по поводу частной переписки не соглашусь. частную переписку ведут путем личных сообщений. а она все это писала на всеобщее обозрение.

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