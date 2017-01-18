Спецслужбы должны держать руку на пульсе, отслеживая социальные сети

вы как никто другой прекрасно понимаете имея образование и степень доктора юридических наук насколько это сложная работа когда за спиной любого гражданина помимо конституции стоят всевозможные международные и внутригосударственные акты..в том числе о правах и обязанностях..и прочее прочее..закон на законе..и как в такой ситуации разобраться где та граница между котлетой и мухой..и что за посты несут деструктивный характер..и вообще с чем его едят..этот деструктивный характер..тем более в глобальный век интернета..и высказывания девушки с медакадемии несет скорее нравственное и моральное разложение чем нарушение закона..она ведь специально не выступала в каких то сми со своим высказыванием а вела частную пепеписку с кем то по фейсбуку..а гкнб имея в руках такой карт-бланш о которых вы предлагаете может снова превратиться а карательный орган а не в орган сохранения и защиты государства..