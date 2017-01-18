Спецслужбы должны держать руку на пульсе, отслеживая социальные сети

Социальные сети отслеживаются и должны отслеживаться спецслужбами для выявления деструктивных элементов и публикаций, которые наказуемы Уголовным кодексом КР. Такое мнение высказал доктор юридических наук, профессор Кайрат Осмоналиев.

По его словам, в социальных сетях существуют аккаунты, которые работают на интересы других государств и запрещенных организаций, которые проводят враждебную политику.

"Социальные сети стали одним из механизмов пропаганды, которые стали катализаторами беспорядков в некоторых странах. И отслеживать, анализировать публикации в социальных сетях - это работа специальных служб. Они должны защищать нашу безопасность от рисков и беспорядков", - сказал политолог.

Осмоналиев прокомментировал ситуацию с преподавателем КГМА, которая опубликовала оскорбительные слова в адрес пострадавших при крушении самолета Боинг 747 в районе аэропорта "Манас" в пригороде Бишкека.

"Один из пользователей обратился с заявлением, и органы должны среагировать и провести расследование. Это их работа", - сообщил Осмоналиев.

При этом политолог отмечает, что инакомыслие ни в коем случае не должно преследоваться, если оно выражено в рамках допустимых норм.

"Работа спецслужб - отделять котлеты от мух. Если кто-то занимается в социальных сетях публикациями, которые несут деструктивный характер, они должны понимать о неотвратимости ответственности", - добавил Осмоналиев.