Правительство пристыдили за госкомпенсацию по 70 тыс. сомов пострадавшим

Правительство пристыдили за госкомпенсации по 70 тыс. сомов пострадавшим и семьям погибших при крушении Боинга 747.

По мнению депутата Аиды Саляновой, 70 тыс. сомов - очень мало, и если в такой ситуации выделяется ничтожно малая сумма, то в других случаях вряд ли станет больше. "Давайте по 1 млн сомов - это примерно 15 тыс. долларов, думаю, и этого мало. Там целые семьи погибли, а 70 тысяч - это же стыдно", - сказала депутат на заседании Жогорку Кенеша сегодня, 18 января.

Помимо этого, она предложила открыть счета для детей, у которых погибли родители в данной катастрофе.

Отметим, ранее правительство сообщило о выделении пострадавшим единовременной выплаты каждой семье по 70 тыс. сомов.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines".

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.