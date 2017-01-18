Парламент снял с повестки дня вопрос об авиакатастрофе

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Аида Джумашева

Сегодня, 18 января, парламентарии сняли с повестки дня вопрос о создании депутатской комиссии по вопросу о сложившейся ситуации 11-13 декабря 2016 года в международном аэропорту "Ош" и состоянии работы по обслуживанию пассажиров в целом (Комитет по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству).

Отметим, сегодня также на пленарном заседании в Жогорку Кенеше должны были обсудить вопрос о трагедии, произошедшей 16 января в результате авиакатастрофы.

По словам спикера парламента Чыныбая Турсунбекова, в настоящий момент министры здравоохранения и чрезвычайных ситуаций находятся на месте трагедии. Поэтому все вопросы по данной теме парламентариям не удастся задать.

Однако спикер пообещал, что депутаты обязательно запросят информацию по авиакатастрофе у правительства.

За то, чтобы снять этот вопрос с повестки дня, проголосовали 80 депутатов. На момент голосования зарегистрировано 110 парламентариев.

URL: http://www.vb.kg/353876
Теги:
авиакатастрофа, Чыныбай Турсунбеков
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