10 мыслей о трагедии, выгорании и мотивации волонтера Нурили Чекировой

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Наталья Ли

Спросите себя: задумывались ли вы о том, что влияет на поведение и выбор разных людей? О чем думают известные и не только кыргызстанцы о простых и близких всем нам вещах и явлениях? Через что им приходится пройти, чтобы добиться успеха и признания в своих сферах?

В рубрике "10 мыслей о…" мы беседуем с выдающимися, примечательными, интересными людьми. Врачами, актерами, певцами, финансистами и просто кыргызстанцами разных возрастов, пола и социального положения.

Они делятся своими мыслями о надеждах, сомнениях, свободе, творчестве, ценностях…

Нуриля Чекирова

волонтер, председатель ОО "Поколение Best"

Волонтерство в моей жизни появилось очень давно с желания просто помогать. Еще в студенчестве […] хотелось помогать, хотелось что-то делать.

Скептицизм в отношении волонтерства очень высок. Когда люди видят, что другие занимаются волонтерством, это такое отношение... Во-первых, делать нечего. Как будто человек свободен и у него куча времени, чтобы ходить, толкаться, помогать. Во-вторых, думают, что это пиар. Хотя на самом деле пиариться за счет добрых дел – это просто неприемлемо.

Ты просто начни, а всегда найдутся люди, которые тебя поддержат.

Из 100% читающих пост о благотворительности откликнется 30%, 20% проигнорируют, 10% обязательно напишут что-то негативное.

Когда ты видишь людей, у которых не все так благополучно, как у тебя, естественно, это очень тяжело. Естественно, это тот самый пресловутый комок в горле. У тебя уши глохнут, у тебя руки дрожат.

Обязательно смотреть человеку в глаза, взять за руку и держать свои эмоции при себе. Записать, улыбнуться, все, развернулся и пошел. И сделал просто свое дело.

Поехав туда [на место крушения самолета], когда мы увидели весь масштаб, территорию, как там люди работают… Когда я увидела хвост этого самолета… Ну невозможно, как бы ты не держался, все равно через себя пропускаешь, ты все равно плачешь, ты все равно переживаешь.

В определенный момент ты встаешь на ноль. На ноль эмоций, на ноль действий, ноль каких-то реакций.

Вчера у нас был момент выгорания, какая-то тишина была. Мы повезли одну машину с гумпомощью, начали разгружать. Все у нас разобрали, нас оставили наедине с проблемой. И вот этот комок, и слез нет. Бывает, оказывается, такое состояние, когда ты вроде чувствуешь, что ты плачешь, а слезы не выходят.

Мотивация обязательно нужна. Из чего мы ее черпаем? Из тех же людей, которые приходят и поддерживают.

Очень много негатива. Вы, наверное, слышали о посте на Facebook, когда маленькая глупая мысль обрела такие масштабы. Это тоже есть. И как бы парадоксально ни звучало, это тоже мотивация, когда ты понимаешь, что реакции бывают разными, и ты хочешь доказать людям, что должно быть по-другому.

Не надо сидеть и на какую-то глупую мысль так реагировать и выбрасывать энергию в негатив. Просто молча встань, иди и делай. И все.

По грубым подсчетам, более 500 человек активно работают, встречают, помогают, греют, отвозят. Репостят, лайкают и перечисляют деньги огромное количество людей.

Никогда еще, наверное, за историю независимости Кыргызстана вот такого масштаба объединения людей перед лицом беды не было. И такое количество денег за трое суток не собиралось еще никогда.

А в чем еще жизнь должна состоять? В том, чтобы ее быстренько прожить, какие-то блага нажить, родить детей и все, на покой?

Волонтерство в моей семье поменяло очень многое. Мы не можем просто так прожить спокойно неделю, у нас обязательно должно быть какое-то мероприятие по поддержке людей.

Волонтерство колоссальную работу выполняет при трагедиях, при различных проблемах. Очень многие вещи решаются быстрее. Больше ног, больше глаз, больше рук. И помощь оказывается быстрее, реабилитация быстрее.

URL: http://www.vb.kg/353879
Теги:
авиакатастрофа, благотворительность, волонтерство
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