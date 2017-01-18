Книги готовы оцифровать, а депутат предложил отдать библиотеки под детсады

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Гулиза Авазова

Министерство культуры, информации и туризма планирует оцифровать библиотеки по всей стране, а депутат предложил отдать их здания под детские сады. Такие предложения озвучили сегодня, 18 января, на заседании Жогорку Кенеша.

Как отметила депутат от фракции СДПК Айнуру Алтыбаева, в Баткене устарел книжный фонд, а имеющиеся книги находятся в плачевном состоянии.

Другой депутат от фракции "Ата-Мекен" Алмамбет Шыкмаматов предложил отдать книжные здания под детские сады, так как на сегодняшний день как таковые библиотеки не нужны, а их функцию может выполнить один компьютер и принтер.

Министр культуры, информации и туризма Тугелбай Казаков отметил, что не раз просил включить расходы на пополнение фондов библиотек "в защищенные статьи". Однако этот вопрос до сих пор не решен.

Он добавил, что на сегодня народ получает информацию из интернета, а библиотеки находятся в плачевном состоянии. В регионах многие из них закрыты, и если не перевести периодику в электронный формат, библиотеки превратятся в склад старых книг.

По словам Казакова, все книги оцифровать не получится, однако это касается самых необходимых печатных изданий. Кроме оцифровки Минкультуры планирует создать информационные центры.

URL: http://www.vb.kg/353882
Теги:
библиотека
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Комментарии
123456
18.01.2017, 16:17

Не возможно заменить книги, оцифровать нужно все книги (резервная копия). Пополнить библиотеки, сделать ремонт, настроить климат, поставить компьютеры и доступ в интернет. Сделать бесплатным вход для школьников, студентов и пенсионеров. Можно начать с Баткена. А детские сады, нужно строить, не отдавать под кафе, не давать застраивать соседнюю с садиками территорию и т.д

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123
18.01.2017, 16:25

Если библиотеку может заменить компьютер, то депутата с легкостью заменит говорящий попугай. Так депутату ещё зарплату платить надо, а попугаю всего-то надо 2 банана в день.

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