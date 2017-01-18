Депутат: Соседи угоняют диких животных в свою сторону, чтобы охотиться

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Гулиза Авазова

Нет смысла запрещать охоту на пограничной территории в 500 метров. Такое мнение высказал депутат от фракции "Ата Мекен" Каныбек Иманалиев на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, с октября по май пастбища не охраняются никем, даже нет пастухов. В это время нет смысла запрещать охоту на 500 метров. "Соседи прилетают на вертолетах и угоняют диких животных в свою сторону, там и охотятся. Кто будет писать ноту?" - сказал он.

Он добавил, что уже несколько лет поднимается вопрос открытия пограничной заставы в районе джайлоо Кок-Ойрок Чуйской области, но вопрос до сих пор не решен.

На что представитель ГПС сообщил, что этот вопрос не решается уже 10 лет, хотя поднимается каждый год. "У нас нет возможности пока взять на полный контроль этот участок", - отметил он.

Отметим, сегодня Жогорку Кенеш рассмотрел законопроект о внесении изменений в Закон "Об охоте и охотничьем хозяйстве".

URL: http://www.vb.kg/353883
Теги:
охота, парламент, Погранслужба
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