В парламенте предлагают расформировать департамент охоты при Госагентстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства. Такое предложение сегодня, 18 января, на заседании Жогорку Кенеша внес депутат от фракции "Республика" Максат Сабиров.

По его словам, создав этот департамент, сами же и открыли дорогу охотникам и браконьерам. А за охраной пусть следят частные фирмы, так как им и так передают эту отрасль.

Вместо этого депутат предлагает создать департамент по охране окружающей среды, который будет защищать диких животных от браконьеров.

Также депутат поинтересовался, хватит ли сил 250 егерей на 12 тысяч охотников. "Конечно нет, ведь они сами же сопровождают охотников. У них зарплата по 5 тысяч сомов, но попробуйте уволить хоть одного егеря, тут же люди с "Белого дома" начнут звонить, чтобы его оставили на работе", - добавил депутат.

Отметим, сегодня Жогорку Кенеш рассмотрел законопроект о внесении изменений в Закон "Об охоте и охотничьем хозяйстве".