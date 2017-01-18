Эдварду Сноудену продлили вид на жительство в России на два года

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Российские власти продлили ещё на два года вид на жительство бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности Эдварду Сноудену. Об этом сообщила в "Фейсбуке" официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так она прокомментировала заявления бывшего заместителя директора ЦРУ Майкла Морелла, который назвал экстрадицию Сноудена "идеальным подарком на инаугурацию" избранному президенту США Дональду Трампу. Предложение Морелла она назвала "идеологией предательства".

Эдвард Сноуден в разные годы сотрудничал как с ЦРУ, так и с Агентством национальной безопасности США. В 2013 году он передал журналистам секретные документы, которые содержали сведения о слежке американских спецслужб за гражданами разных стран. Сноуден бежал от правосудия – сначала в Гонконг, а затем в Россию, где получил вид на жительство.

Власти США обвиняют Сноудена в хищении государственного имущества, незаконном использовании информации, относящейся к оборонным секретам, а также в намеренном разглашении сведений, относящихся к государственной тайне.

Более миллиона человек по всему миру подписали петицию с призывом к уходящему президенту США Бараку Обаме помиловать Сноудена. Ранее Обама заявлял, что для этого Сноуден должен предстать перед американским судом. Накануне президент Обама смягчил приговор Челси Мэннинг, осужденной за передачу WikiLeaks секретных документов американской разведки. Как ожидается, она выйдет на свободу в мае.

URL: http://www.vb.kg/353888
Теги:
Россия, США
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