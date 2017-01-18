Иссыккульцы активно собирают продукты и вещи пострадавшим в авиакрушении

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В Иссык-Кульской обладминистрации состоялось очередное заседание штаба по организации помощи семьям пострадавших в результате крушения самолета Боинг 747.

На онлайн-совещании руководители районных администраций и городов Балыкчы, Каракол сообщили, что в организованные пункты сбора помощи граждане активно приносят продукты питания и вещи для пострадавших.

Кроме этого, все областные, районные и городские структуры изъявили желание перечислить однодневную заработную плату на счет пострадавших граждан в результате крушения самолета.

Со стороны полномочного представителя, акимам и мэрам было предложено обратиться за дополнительной помощью к бизнес-сообществам, ведущим деятельность на территории области.

С 16 января во всех пяти районных администрациях, а также в мэриях г. Каракол, Балыкчы, Чолпон-Ата работают пункты сбора помощи пострадавшим.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines".

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.

URL: http://www.vb.kg/353889
Теги:
авиакатастрофа, гуманитарная помощь, Иссык-Кульская область
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