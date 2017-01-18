Мать погибшей в авиакатастрофе сквозь слезы благодарит всех кыргызстанцев

Сегодня, 18 января, в поселке Заря Московского района прошли похороны погибшей в авиакатастрофе Фариды Солтокеновой. Женщина погибла в возрасте 48 лет. Вместе с ней ушли из жизни муж Анарбек и двое детей - 28-летний Айбек и восьмилетняя Мариям. У Фариды остались ещё двое детей. Старший сын Нурбир, 1990 года рождения, который узнал о трагедии, находясь в Казахстане, и 18-летняя дочь.

"После свадьбы моя дочь Фарида вместе с мужем переехали в Дача-Суу, родили четверых детей. По воле бога она, её муж и двое детей погибли. От их дома ничего не осталось. Без жилья остались двое детей Фариды и Анарбека", - рассказала "ВБ" Гулькайыр Кадыбаева, мать погибшей Фариды.

Женщина очень переживает за судьбу внуков и просит помощи у волонтеров, чтобы они помогли открыть счет на имя Нурбира, и скопленные там деньги направили на строительство нового дома. Активисты пообещали помочь.

Сейчас семье передали 50 тысяч сомов, собранных силами граждан.

"Я благодарна всем, кто в настоящий момент помогает. А помощь идет отовсюду. Поддерживают как морально, так и материально. Как я оплакиваю своих родных, так и весь Кыргызстан оплакивает их. Я благодарна им за это. Оставшимся детям я прошу открыть счет и помочь возвести новый дом. Я благодарна всем, кто сопереживает вместе со мной. Я такой поддержки никогда не чувствовала", - делится Гулькайыр.

Напомним, соотечественники продолжают оказывать финансовую поддержку пострадавшим от авиакатастрофы. По словам руководителя благотворительного фонда "Помогать легко" Динары Аляевой, пожертвования, переданные через детский хоспис, составляют почти полмиллиона сомов наличными.

Трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-Суу Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме АСТ Airlines.