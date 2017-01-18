Второй "черный ящик" передан представителям МАК

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ВБ

Второй бортовой самописец передан представителям Межгосударственного авиационного комитета. Об этом сообщил министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов.

По его словам, члены МАК в составе шести человек разделились на три группы: первая из них ведет работу на месте происшествия, вторая - с представителями международного аэропорта "Манас", третья - с ГП "Кыргызаэронавигация".

Для обломков грузового самолета Боинг 747-400 международным аэропортом "Манас" предоставлен ангар.

"Как только со стороны комиссии МАК будет дано разрешение на вывоз обломков самолета, начнется их транспортировка", - сообщил Калилов.

Каких-либо предварительных версий крушения Боинга 747-400 со стороны представителей МАК пока нет.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines".

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.

URL: http://www.vb.kg/353899
Теги:
авиакатастрофа, Минтранском
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