Ученые нашли новые доказательства того, что на Марсе была вода

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Ученые американского космического агентства NASA в результате длительного исследования нашли еще одно доказательство, что ранее на Марсе была вода. В этом им помог марсоход Curiosity, пишет Росбалт.

На основе переданных им данных планетологи пришли к выводу, что грязевые следы на Красной планете имеют очень долгую историю. Они подтверждают, что, например, в области Старая Реакционная Камера находились озера.

Использовав космическую лабораторию Curiosity, ученые смогли исследовать скальные плиты, похожие на грязевые трещины. Примечательно, что такие грязевые отложения довольно часто встречаются на Марсе. Этот слой сформировался более 3 млрд лет и заключен под остальными горными породами.

Исследователи предположили, что на Красной планете могли находиться озера, покрытые тонким слоем минералов. Именно они защищали жидкость от воздействия прямых солнечных лучей, препятствуя ее быстрому испарению. Изменить ситуацию и привести к исчезновению воды могло падение метеорита или другого небесного тела, которое разрушило минеральный покров водоемов.

А на месте высохших водоемов появились огромные каньоны, визуально напоминающие трещины в грязи, передает Svopi.

URL: http://www.vb.kg/353900
Теги:
наука, космонавтика
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