В Кыргызстане появится бесплатная диагностика рака для 600 человек

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Родион Решетов

Уточнить диагноз о раке молочной железы теперь в городе Бишкек и Ош можно бесплатно. Такая возможность появилась благодаря поддержке иностранных доноров. Они привезли в нашу страну реагенты на общую сумму 12 тыс. евро.

В столице пройти диагностику можно в Национальном центре онкологии. Но как заявили в ходе пресс-конференции международные специалисты, для снижения заболеваемости населения этим недугом нужны не только реагенты, но и квалифицированные местные врачи.

И все же, главным фактором 100% излечения является диагностика на первых стадиях. Эта же программа направлена на лечение пациентов уже с обнаруженной опухолью для изучения того, как с ней бороться.

"Нам привезли реактивы в виде помощи и обследование будет проводиться бесплатно в течение года. 400 женщин в Бишкеке смогут получить анализы и 200 в Оше. Это будут пациенты, которые прошли хирургическое лечение", - сказал и.о. директора НЦО Дамир Абдылдаев.

При этом он отметил, что, возможно, появятся и другие программы по диагностированию остальных видов рака.

URL: http://www.vb.kg/353901
Теги:
Минздрав, онкология
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