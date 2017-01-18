Алмазбек Атамбаев принял заместителя премьер-министра Узбекистана

Президент Алмазбек Атамбаев сегодня, 18 января, принял заместителя премьер-министра Республики Узбекистан, руководителя комплекса по вопросам культуры, образования, здравоохранения и социальной защиты Адхама Икрамова.

В ходе встречи глава государства был проинформирован о совместной работе, проводимой правительственными делегациями Кыргызстана и Узбекистана по согласованию позиций в вопросах делимитации и демаркации кыргызско-узбекской границы. Договоренность об интенсификации данной работы была достигнута по итогам переговоров между президентом Алмазбеком Атамбаевым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

На встрече также были обсуждены актуальные вопросы кыргызско-узбекского сотрудничества в наиболее приоритетных сферах двустороннего взаимодействия.

Президент Алмазбек Атамбаев с удовлетворением отметил положительную динамику обоюдной поддержки мер по укреплению отношений дружбы и добрососедства между Кыргызстаном и Узбекистаном.