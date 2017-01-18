Жогорку Кенеш создал комиссию по расследованию продажи имущества Бакиева

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Гулиза Авазова

Сегодня, 18 января, депутаты Жогорку Кенеша проголосовали за создание депутатской комиссии по продаже имущества Максима Бакиева. Отметим, утром такое предложение внес Канат Исаев в начале заседания Жогорку Кенеша.

Комиссия будет расследовать случаи продажи имущества Максима Бакиева, Алексея Елисеева и Алексея Ширшова. Ранее эта инициатива также была озвучена на заседании Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту.

По данным Исаева, на имущество Бакиева наложен арест, включая земельный участок площадью 1 гектар, находящийся на улице Скрябина, 45. Позже участок был продан.

В депутатскую комиссию вошли депутаты из шести фракций:

СДПК

  1. Мухтарбек Айнакулов
  2. Музаффар Исаков
  3. Ирина Карамушкина
  4. Альфия Самигуллина

"Республика-Ата-Журт"

  1. Кенжебек Бокоев
  2. Курманкул Зулушев
  3. Акылбек Жамангулов

"Кыргызстан"

  1. Канат Исаев
  2. Алмазбек Эргешов

"Онугуу-Прогресс"

  1. Абдумажит Юсуров

"Бир Бол"

  1. Бакирдин Субанбеков

"Ата Мекен"

  1. Алмамбет Шыкмаматов.

URL: http://www.vb.kg/353906
Теги:
земельный участок, Максим Бакиев
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