Жогорку Кенеш создал комиссию по расследованию продажи имущества Бакиева

Сегодня, 18 января, депутаты Жогорку Кенеша проголосовали за создание депутатской комиссии по продаже имущества Максима Бакиева. Отметим, утром такое предложение внес Канат Исаев в начале заседания Жогорку Кенеша.

Комиссия будет расследовать случаи продажи имущества Максима Бакиева, Алексея Елисеева и Алексея Ширшова. Ранее эта инициатива также была озвучена на заседании Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту.

По данным Исаева, на имущество Бакиева наложен арест, включая земельный участок площадью 1 гектар, находящийся на улице Скрябина, 45. Позже участок был продан.

В депутатскую комиссию вошли депутаты из шести фракций:

СДПК

Мухтарбек Айнакулов Музаффар Исаков Ирина Карамушкина Альфия Самигуллина

"Республика-Ата-Журт"

Кенжебек Бокоев Курманкул Зулушев Акылбек Жамангулов

"Кыргызстан"

Канат Исаев Алмазбек Эргешов

"Онугуу-Прогресс"

Абдумажит Юсуров

"Бир Бол"

Бакирдин Субанбеков

"Ата Мекен"